ارتفاع ضحايا حادث الإسماعيلية إلى 5 من أسرة واحدة

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق «الإسماعيلية الزقازيق» الزراعي مساء أمس، إلى 5 أشخاص، بعد وفاة سيدة متأثرة بإصابتها بنزيف داخلي وغيبوبة تامة، وصلت ضمن المصابين في الحادث.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا بانقلاب سيارة في مياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري محور 30 يونيو في اتجاه مدينة أبوصوير، وانتقال قوات الإنقاذ النهري لمحاولة استخراج مواطنين بداخلها.

وفاة 4 في الحال

أسفر حادث الإسماعيلية عن وفاة 4 أشخاص فور وصولهم المستشفى، جراء إصابتهم بنزيف داخلي في المخ، وتوقف عضلة القلب والتنفس، وعدم استجابتهم للإسعافات والطوارئ في غرفة الانعاش القلبي الرئوي.

وقالت مصادر طبية، إن الحادث أسفر عن وفاة ناصر علي جابر على 43 سنة، وابنته روز ناصر على جابر 3 سنوات، وابنته الأخرى رهف ناصر على 13 سنة، وعلاء علي المنشاوي 21 عاما، وجميعهم من مركز ومدينة القصاصين.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الزوجة تدعى يسرا كمال جابر 32 سنة، توفيت منذ ساعات قليلة متأثرة بإصابتها، فيما يظل الطفل أحمد ناصر علي المنشاوي 10 سنوات في العناية المركزة، لتلقي العلاج اللازم في حالة غير مستقرة.

وكانت جهات التحقيق في الإسماعيلية، أمس الجمعة، صرحت بدفن جثامين 4 أشخاص، وتسليمهم إلى ذويهم بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة.