محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال تطوير شارع محمد عبده بالضواحي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده الفاصل بين منطقتي بنك الإسكان وشباب الخريجين بالضواحي، والذي يشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة ضمن الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بحي الضواحي.

إحلال أعمدة الإنارة العامة

وأوضح محافظ بورسعيد أن شارع محمد عبده شهد أعمال تطوير على أعلى مستوى حيث شملت أعمال التطوير إحلال أعمدة الإنارة العامة وتقليل مساحة الأرصفة لتوسعة الشارع، ورصف وأعمال أسفلت بالطريق، وزيادة المسطحات الخضراء.

إزالة الإشغالات والتعديات

كما شهدت أعمال التطوير إزالة كافة الإشغالات والتعديات والأكشاك المخالفة في محيط الشارع، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، ومنع التعدي على حرم الطريق، وزيادة نسبة الحدائق والمسطحات الخضراء على جانبي الطريق وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والجهات المختصة بالعمل.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة للانتهاء من تطوير الشارع في أقرب وقت.

يذكر أن أحياء بورسعيد قد شهدت أعمال تطوير وتجميل وحملات مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات فيها منها حي المناخ الذي تم تطوير ودهان المباني القديمه به بتوجيهات من محافظ بورسعيد وبقياده الدكتورمنصور بكري رئيس حي المناخ

كما شهد الحي أعمال حملات يومية صباحًا ومساء لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات بنطاق الحي كما شهد الحي تطوير وإنشاء حدائق عامة جديدة كمتنفس للأهالي بدلا من أماكن التنزهات البعيدة.