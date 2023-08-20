للمرة الثانية.. محافظ الشرقية يقرر خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 225 درجة بدلاً من 228 درجة.

تعديل تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية

وأوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024 تيسيرا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة.

خفض التنسيق لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب

كما تم النزول بالحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.