رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للكليات.. 10 خطوات بسيطة

ينتظر آلاف الطلاب الإعلان عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للكليات وموعد ظهورها، إذ من المقرر أن تنتهي أعمال التنسيق في السابعة مساء اليوم الأحد، ثم الإعلان عن نتيجة التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، رسميًا بالدرجات، وذلك بعد مد فترة التنسيق لمدة يوم إضافي، ليتمكن كل الطلاب من إنهاء التنسيق وتعديل الرغبات.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، ليتمكن الطلاب من معرفة نتيجة تنسيقهم، وأي الكليات التي التحقوا بها، تمهيدًا لتقديم الأوراق المطلوبة.

خطوات الحصول على نتيجة التنسيق 2023

وتشمل خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، الآتي:

الدخول على موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال الضغط هنا. الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة. الضغط على نتائج المرحلة الثانية. تحديد المديرية التعليمية التي يتبع لها الطالب. إدخال رقم جلوس الثانوية العامة الخاص بالطالب. إدخال الرقم السري الخاص بالطالب «مدون على استمارة النجاح بالثانوية العامة». إدخال الرقم التأكيدي الذي يظهر على الشاشة. الضغط على «الخطوة الثانية». تسجيل بيانات الطالب. وستظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 على الفور.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالدرجات أدبي وعلمي خلال مؤتمر صحفي، عقب إغلاق باب التنسيق الإلكتروني بنحو 72 ساعة، أي عقب حصر الكليات الشاغرة التي ستكون متوفرة لطلاب المرحلة الثالثة، وتحديد درجات الحد الأدنى للقبول في جميع الكليات التي شملتها المرحلة الثانية.

تجدر الإشارة إلى أنّه بحسب تصريحات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّ المرحلة الثانية لتنسيق المرحلة الثانية 2023 يضم 235 ألف طالب وطالبة.