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 تنسيق المرحلة الثانية علمي 2023.. اعرف موعد إعلان النتيجة

كتب:

أحمد أبوضيف
11:37 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بنهاية الأسبوع الجاري، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2023 للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة 2023، الذين سجلوا رغبات المرحلة، حيث تقرر إغلاق باب تسجيل الرغبات الليلة، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق فرز رغبات الطلاب ووضع الحدود الدنيا للقبول للكليات المختلفة.

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وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أنّ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي 2023، ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق عقب إعلان وزير التعليم العالي نتيجتها، موضحا أنّه سيتم الكشف عنها خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل لرغبات المرحلة .

 تنسيق الجامعات 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّ عدد الطلاب المسجلين لرغبات المرحلة بلغ حتى الآن 337 ألف طالب وطالبة، مناشدا الطلاب بسرعة التسجيل، خاصة أنّ اليوم هو آخر أيام تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية.

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 «التعليم العالي» تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.