 تنسيق كلية آداب 2023 علمي علوم.. اعرف أسماء الكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأماكن الشاغرة بتنسيق كلية آداب 2023 علمي علوم المتاحة للطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023، والتي من المقرر أن يجرى غلق باب التسجيل لها مساء اليوم، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق كلية آداب 2023 علمي علوم

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الأماكن الشاغرة لتنسيق كلية آداب 2023 علمي علوم لطلاب الثانوية العامة المسجلين في تنسيق المرحلة الثانية:

آداب الإسكندرية

آداب الزقازيق

آداب العريش

آداب الفيوم

آداب القاهرة

آداب المنصورة

آداب المنوفية بشبين الكوم

آداب المنياآداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه العريش

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه القاهرة

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه حلوان

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسوانآداب أسيوط

آداب بنات عين شمس

آداب بنهاآداب بني سويف

آداب بور سعيد

آداب جنوب الوادي

آداب حلوان

آداب دمنهور

آداب دمياط

آداب سوهاج

آداب طنطا

آداب عين شمس

آداب كفر الشيخ

آداب وعلوم إنسانية السويس

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية