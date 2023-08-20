تجهيز 4 مجمعات خدمية وتطوير 6 مراكز شباب ضمن «حياة كريمة» بالإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، آخر المستجدات التنفيذية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز ومدينة برج العرب القديمة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.

انتهاء تجهيزات 4 مجمعات خدمية

وأكد محافظ الاسكندرية، في بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بـ4 مجمعات خدمية بمركز ومدينة برج العرب القديمة وقرى بهيج وقرية أبو صير وقرية الغربانيات، والمجمع مكون من 3 أدوار على مساحة 400 متر، ويضم «وحدة محلية، ومركز تكنولوجى، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومكتب تموين، ومكتب بريد، ومجلس محلي»، حيث يتمكن المواطن من إنجاز كل ما يحتاجه من مكان واحد.

إنشاء وتطوير 6 مراكز شباب بالإسكندرية

وأضاف «الشريف»، أنه ضمن مبادرة حياة كريمة تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 6 مراكز خاصة بالشباب، حيث تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو عليوة بمركز برج العرب القديم، ورفع كفاءة ملعب مركز شباب بهيج، وإنشاء مركز شباب الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب الجويرة بقرية الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو صير البحري بقرية أبو صير، وإنشاء جديد لمركز شباب أبو صير القبلي بقرية أبو صير.