تسليم 51 كرسيا متحركا لذوي الهمم ضمن مبادرة «خُطى» في المنوفية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تدشين فعاليات مبادرة «خُطى»، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لدعم ذوي الهمم، تزامناً مع يوم العمل الإنساني.

تسليم 51 كرسيا كهربائيا

وسلّم محافظ المنوفية 51 كرسيا كهربائيا متحركا كمرحلة أولى لعدد من ذوي الهمم من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، وأجرى حواراً مفتوحاً مع الحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية.

محافظ المنوفية يثمن دور حياة كريمة

وخلال اللقاء ثمن محافظ المنوفية الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تقديم كل أنواع الدعم المادي والعيني والإنساني لأهالي المحافظة من الحالات المستحقة وذوي الهمم، اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية بإطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية.

فيما قدم ممثلو مؤسسة حياة كريمة الشكر إلى محافظ المنوفية لمشاركته البناءة في مختلف الفعاليات الخاصة بالمؤسسة، وجهوده الملموسة على أرض الواقع بشتى القطاعات على أرض المحافظة، كما أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية ، وحرص واهتمام محافظ المنوفية على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم .

جدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من مبادرة «خُطي» انطلقت اليوم الأحد في محافظة المنوفية، وتستكمل أعمالها يوم الثلاثاء المقبل بمحافظة الأقصر، ثم سوهاج فيما بعد.