تحصين 418 ألف رأس ماشية للوقاية من الحمى القلاعية بالشرقية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية الانتهاء من تحصين 418 ألفا و935 رأس ماشية للوقاية من مرضى الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع.

الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع قامت المديرية عن طريق «180» لجنة خلال الـ 5 أسابيع الماضية من الحملة بتحصين «418 ألفا و935» رأس ماشية مابين تحصين «211 ألفا و447» رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و«207 آلاف و488» ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل «8056» رأس ماشية.

أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد «3822» ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرا على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.