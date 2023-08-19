بالبالطو الأبيض.. «محمد» يدرس الطب البيطري نهارا ويعمل حلاقا ليلا (صور)

يرتدي البالطو الأبيض ليلا ونهارا، قصة نجاح ملهمة، بطلها الشاب محمد صابر، الطالب بكلية الطب البيطري في جامعة المنيا، والذي يمتهن في نفس الوقت مهنة الحلاقة وعمره 13 عاما.

محمد يسير على درب شقيقه كريم

«محمد» سلك درب شقيقه الأكبر «كريم» الذي كان يدرس في كلية طب الأسنان، وفي نفس الوقت يعمل في مهنة الحلاقة، وقتها أدرك «محمد» أن الحلاقة كانت السبب وراء وصوله إلى كلية الطب البيطري ونجاحه، وأكد أنه لا يستطيع أن ينكر دور الحلاقة في حياته بأي حال من الأحوال.

«الحلاقة هي مهنة عائلتي وأفتخر بذلك»، وهذا ما قاله محمد صابر سيد محمد، لـ«الوطن»، موضحا أنه طالب في الفرقة الرابعة بكلية الطب البيطري بجامعة المنيا ومقيم في مركز ملوي.

وأضاف أنه بدأ في مهنة الحلاقة عندما كان عمره 13 عامًا، حيث تعلمها من والده وعائلته، وأحب هذه المهنة وأصبحت تمثل جزءًا كبيرًا من حياته بدون أي إحراج، وسعى جاهدًا لمواكبة التطورات في مجال الحلاقة، ونتيجة لذلك أصبح لديه العديد من الزبائن في ملوي والمنيا، حيث يقدم لهم أحدث تصفيفات الشعر للشباب، وفي داخله كان يحلم بالانضمام إلى كلية الطب.

التحق بالطب واستمر يعمل في مهنة الحلاقة

وعندما التحق بكلية الطب البيطري، كان يعلم أن تكاليف التعليم في تلك الكليات مرتفعة جدًا، لذا قرر أن يستمر في مهنته كحلاق ولكن بطريقة دليفري، حيث كان لديه عربة خاصة بالحلاقة وكان يقوم بزيارة الزبائن في منازلهم، خاصة في مدينة المنيا الجديدة، وذلك لتخفيف العبء عن والديه إلى حد ما.

وأكد «محمد» أنه بفضل مهنة الحلاقة، استطاع أن يدفع تكاليف دراسته، رغم أن والده لم يتوانَ عن دعمه، وأعرب عن فخره الكبير بالانضمام إلى كلية الطب البيطري، وأشار إلى أن أصدقاءه وأعضاء هيئة التدريس في جامعة المنيا يشعرون بسعادة كبيرة لنجاحه في مهنته الأساسية.

وأضاف أن هناك بعض الناس ينتقدونه ويقولون له «كيف يمكنك أن تعمل كحلاق وأنت دكتور؟»، لكنه أصر على مواصلة مهنته لأنه يحبها ولم يهمل دراسته، في فترة الصباح، يتوجه إلى الكلية لممارسة دراسته، ثم يعود للعمل في فترة المساء.

وفي الختام، قدم محمد الشكر لكل من ساعده في تحقيق حلمه، وخاصة والدته ووالده وشقيقه، وأكد أنهم لهم فضل كبير بعد توفيق الله في تحقيق حلمه.