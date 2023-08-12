فيلم «Barbie» يحافظ على صدارة شباك التذاكر العالمي للأسبوع الثالث

يواصل فيلم «Barbie» الحفاظ على المركز الأول في شباك التذاكر الأمريكي، حيث نجح في تحقيق 86 مليون دولار في أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي، مما يرفع إجمالي إيرادات الفيلم حول العالم لـ مليار و66 مليون دولار، بينما حافظ فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان على تواجده في المركز الثاني بإيرادات 45 مليون دولار، بينما ارتفعت الإيرادات الكلية لـ572 مليون دولار، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وتقدم فيلم الرسوم المتحركة «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» من المركز السابع إلى المركز الثالث بقائمة الإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي، في الأسبوع الماضي محققًا 41.9 مليون دولار، بينما نجح في تحقيق خلال أسبوعين دور العرض السينمائي حول العالم 66.8 مليون دولار.

إيرادات «Meg 2: The Trench» تصل لـ 157 مليون دولار في أسبوعه الأول

تواجد في المركز الرابع فيلم «Meg 2: The Trench» بـ41.3 مليون دولار، والذي حقق في أول أسبوع بالسينمات إيرادات بلغت 157 مليون دولار، يليه في المركز الخامس فيلم «Haunted Mansion»، والذي لم يحقق سوى 14.2 مليون دولار، بينما بلغت إيرادات الفيلم الكلية لـ65.2 مليون دولار، خلال أسبوعين في دور السينما.