المخرجة جريتا جيروج تكسر رقما قياسيا جديدا بـ«Barbie»

نجحت المخرجة جريتا جيروج في كسر الألقاب السابقة، لتصبح مخرجة فيلم «Barbie» هى أعلى مخرجة تحقق إيرادات في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ما تفوقت إيرادات الفيلم على فيلم الرسوم المتحركة «Frozen II» من إخراج جينيفر لي وكريس باك، وفقا لموقع «هوليوود ريبورتر».

تحقيق إيرادات محلية بلغت 492.6 مليون دولار

ونجح فيلم «Barbie» في تحقيق إيرادات محلية بلغت 492.6 مليون دولار، متفوقا على فيلم الرسوم المتحركة «Frozen II» لعام 2019 الذي حقق إيرادات بلغت 477.4 مليون دولار في أمريكا الشمالية، ليصبح الفيلم الـ 20 في تاريخ السينما الأمريكية الذي يحصد 500 مليون دولار إيرادات محلية.ولا يقتصر نجاح الفيلم على المستوى المحلي فقط، بل نجح في تجاوز إيرادات «Captain Marvel» إخراج آنا بودن وريان فليك، الذي حقق 1.13 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ونجح الفيلم في كسر هذا الرقم بـ 1.113 مليار دولار.

جريتا جيروج أول مخرجة تنضم لنادي المليار دولار

وبعد 21 يوما في دور العرض السينمائي، أصبح فيلم «Barbie» أول فيلم حركة حي في التاريخ من إخراج سيدة منفردة ينضمم إلى نادي المليار دولار، حيث إن فيلم «Captain Marvel» من إخراج آنا بودن مع ريان فليك.