4 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال 72 ساعة مقبلة.. احذر الأمطار

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وتظهر السحب المنخفضة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والتي تتمثل في حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطراب في الملاحة على خليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كيلومترا/ساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة الاثنين 21 أغسطس

وجاءت درجات الحرارة غدًا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 22 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 23 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.