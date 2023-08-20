تحصين أكثر من نصف مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالبحيرة

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محيي الدين، مدير المديرية، فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023، لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

التحصين ضد الحمى القلاعية

ونفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة حملة تم خلالها تحصين 4214 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أن إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 515 ألفا و538 رأس ماشية.

تكثيف حملات التوعية ضد الحمى القلاعية

ومن جهتها شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والابلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية.

كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.