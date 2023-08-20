ضبط 4 آلاف عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية أكثر من 4 آلاف عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية على المحلات التجارية للوقوف على مدى التزام أصحابها.

قامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبدالله إسماعيل مدير الإدارة وأحمد مرسي المفتش بالإدارة، بحملة تموينية على المحلات التجارية للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتجارتهم.

ضبط أكثر من 4 آلاف عبوة مواد غذائية

أسفرت الحملة عن ضبط عدد «112» عبوة بسكويت وعصائر وألبان منتهية الصلاحية منذ عدة أشهر، كما تم ضبط عدد «4400» عبوة مانجو خاصة بالأطفال مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتم ضبط عدد «76» قاروصة سجائرمستوردة ومجهولة المصدر من حيث «الفواتير أو ذكر البيانات أو بلد المنشأ» بإجمالي عدد «760» علبة سجائر، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.