ضبط 31 طن أغذية فاسدة و222 منشأة مخالفة في حملات تفتيشية بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالشرقية، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ15 يوماً الماضية، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

المرور على 1460 منشأة غذائية

أسفرت جهود الحملات بعد المرور على 1460 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط 222 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل دون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 27 طنا و813 كيلو لحوم وأغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 3 أطنان و260 كيلو أغذية مختلفة ولحوم لعدم وجود بيانات وسوء التخزين، وتم سحب 389 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 1341 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

تكثيف حملات مراقبة الأغذية

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، تكثيف حملات مراقبة الأغذية خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

كما قدم الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات والمستوفاة للاشتراطات الصحية والتي تم المرور عليها نظراً للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.