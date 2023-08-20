استقرار سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات اليوم الأحد

استقر سعر الدولار، اليوم الأحد، بالبنوك، في ختام التعاملات، مواصلا استقراره منذ بداية تعاملات الصباح، إذ بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ويبلغ سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ويسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات فبلغ 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي.