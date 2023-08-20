تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 20-8-2023 في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 20-8-2023 في البنوك، عند نفس الأسعار التي أعلنت عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية قبل العطلة الأسبوعية، إذ يشهد سعر الدولار هدوء في كل البنوك منذ فترة طويلة ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الدولار اليوم الأحد 20-8-2023 في البنوك 30.85 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

ويبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما يسجل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

فيما وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.95 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية يبلغ 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.