استقرار سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم بمختلف البنوك

استقر سعر الدولار، في ختام تعاملات اليوم السبت، داخل كافة البنوك المصرية، وذلك منذ بداية تعاملات اليوم، بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل بنك مصر 30.75 جنيها للشراء، أما سعر البيع فيسجل 30.85 جنيها.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما وصل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار في ختام التعاملات داخل بنك الإسكندرية فسجل مبلغ 30.95 جنيها للبيع و30.85 جنيها للشراء.

سعر الدولار في بنك المشرق

وسجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك المشرق 30.95 جنيها للبيع و30.85 جنيها للشراء.