تحرير 6 محاضر في حملة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بحي الجمرك بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن حملات الحي مستمرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وجميع الإدارات تعمل بكفاءتها الكاملة للعمل على أن تصل الخدمات المقدمة للمواطنين دون استغلال ومحاولة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار لعدم السماح بالتلاعب فيها لذلك تستمر حملات الحي بشكل دوري ومنتظم ومن خلال خطط مدروسة.

مراقبة الأسواق

وأوضحت رئيس حي الجمرك في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحي وفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم استغلال المواطنين، شن الحي حملة لمراقبة الأسواق بوجود مسئولي الصحة والتموين، والإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق، والمتابعة الميدانية، وتنسيق مدير إدارة اللجان والمجالس وقد أسفرت عن:

- تحرير 4 محاضر صحة، 2 محاضر تموين.

- وتحصيل غرامة فورية قيمتها 9000 جنيه.

- إعدام 7 كيلو جرامات أغذية فاسدة.

إصلاح ماسورة مياه

وأشارت المهندسة نهى خليفة إلى أنه فور تلقي بلاغ بكسر ماسورة مياه بشارع قصر رأس التين، توجه على الفور كل من مدير إدارة المتابعة الميدانية والطرق بالحي إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة صحة البلاغ، وتم التنسيق مع شركة المياه والانتهاء من الإصلاح في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.