توقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق غدًا.. و«الأرصاد» توضح التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، اليوم الأحد، سقوط أمطار غدًا على بعض المناطق، كما يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سر سقوط الأمطار غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويؤدي ظهور السحب إلى سقوط أمطار تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر والتي تتمثل في حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطراب في الملاحة على خليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و 60 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و 3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.