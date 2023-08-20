الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب: لا علاقة للفنان بشروط دخول الصحفيين

أصدرت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في بيروت، بيانا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بشروط دخول الصحافة والإعلام.

بيان بخصوص تغطية الصحفيين لحفل عمرو دياب

وقالت الشركة في بيانها: نحن على يقين بأن الفنان الكبير عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخا حاضرا ومستقبلا، ونشكر له حفله الذي أنعش ليلها، وبعد التواصل مع الجهة المنظمة، تبين بأن التعهد المذكور كان موجها إلى الصحفيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط.

وأضاف البيان، بيروت نسمة تنعش الفن العربي، وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود إلا التي تفرضها أخلاقيات المهنة، وتؤكد الشركة أن هذه الشروط، تتعلق بأمور تنظيمية بحتة لا تخص الفنان الكبير، ولم يفرضها أو يطالب بوضعها.

وتابع البيان توضيح التفاصيل: وتؤكد الشركة تقدير واحترام الفنان عمرو دياب للصحافة والإعلام، وهو العهد الذي سار عليه طوال تاريخه الفني المشرف، باعتبارهم شريكا وداعما له في هذا المشوار الفني.

حفل عمرو دياب

احتشد الجمهور بالآلاف في مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات، مرتديا الملابس البيضاء في أجواء من البهجة والسعادة، حيث صعد عمرو دياب على أنغام أغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي هتف ورقص على أغنيات الهضبة، منذ البداية وعلى مدار ساعتين.

وغنى عمرو دياب باقة من أجمل أغنياته، منها لو اتساب، بحبه، وياه، اللي عدى، تملي معاك، قمرين، نور العين، ليلي نهاري، انت الحظ، برج الحوت، شوقنا، ميال، الماضي، وهتتدلع.