بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد العذراء والمناولة الاحتفالية بقويسنا

ترأس صباح اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، والمناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا.

الأنبا إبراهيم إسحق: أمنا مريم العذراء شاركتنا الموت البشري

شارك في الصلاة الأب برنابا فانوس، والأب أنجيليوس مسعود، راعيا الكاتدرائية، والشماس أشرف حمدي، وألقى صاحب الغبطة عظة الاحتفال قائلًا: «هناك علامات تساعد الكنيسة على معايشة سر الفداء مثل أسرار الكنيسة».

وأضاف الأب البطريرك: «أمنا مريم العذراء شاركتنا الموت البشري، ولكن لم تعش مخاوف الموت، بل عاشت أفراح القيامة مع ابنها».

وبارك بطريرك الأقباط الكاثوليك عددًا من شباب وشابات الرعية، من مرحلة إعداد الخدام، للخدمة داخل الكنيسة وانتهى الاحتفال بالتطواف المريمي، بالإضافة إلى تسليم الشهادات التذكارية، والتقاط الصور الختامية.

عيد انتقال العذراء مريم

وفي وقت سابق، احتفل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بعيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك كنيسة عذراء السجود، بشبرا.

شارك في الصلاة الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، حيث بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي.

وفي كلمة العظة، تأمل صاحب الغبطة في كيفية تعظيم الله في حياتنا، مشجعًا الجميع على التمثل بمريم العذراء، وتعظيمها للرب في حياتها اليومية.

وتابع الأب البطريرك: «من سبل تعظيم الرب في كلامنا، وطريقة تقديم الحب، والخدمة للآخرين»، مضيفًا أن المفهوم الصحيح هو انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وليس صعودا.

وفي نهاية القداس الإلهي، أقيم تطواف احتفالي بتمثال، وأيقونة السيدة العذراء.