تعرف على مشروعات وزارة الري لتنمية وإعمار سيناء.. بينها محطة المحسمة

تبذل وزارة الموارد المائية والري جهودا ضخمة لتحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى، ومن بينها مشروعات الحماية من السيول التي تحافظ على الممتلكات في مدن طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ والطور ومدن محافظة شمال سيناء وغيرها من المنشآت التي تقع في نطاق مواجهة مخار السيول، ونستعرض في النقاط التالية أهم تلك المشروعات وفقا لوزارة الموارد المائية والري:

- تنفيذ أكبر محطة لمعالجة المياه على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي وهي محطة المحسمة بطاقة 5.60 مليون متر مكعب في اليوم، حيث تم العمل على تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة.

- تنفيذ 473 مشروعا للحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لحماية المواطنين والمنشآت وحصاد مياه الأمطار.

- الانتهاء من حماية وادي الجرافى بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنيه.

- الانتهاء من 10 خزانات أرضية على روافد وادي الجرافى بتكلفة تتجاوز 2 مليون جنيه.

- إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل.

- تنفيذ عملية إنشاء 18 خزانا أرضيا بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل إلى 19 مليون جنيه.

- الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء 5 أحواض تهدئة بمنطقة أولاد علي بوادي العريش لحماية مدينة العريش.

- الانتهاء من تنفيذ عملية حماية وادي غرندل ووادي وردان بمدينة رأس سدر.

- الانتهاء من عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه.

- تنفيذ عملية إنشاء 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة 132 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن 30%.

- الانتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق الحماية من السيول من خلال تنفيذ 4 بحيرات للسيول.

- تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهى عبارة عن 5 بحيرات صناعية و3 سدود.