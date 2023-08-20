أشرف زكي: زحام غير طبيعي بالعلمين لحضور حفلات مهرجان القاهرة للدراما

4 أيام تفصلنا عن إقامة مهرجان القاهرة للدراما، الذي يترأس إدارته هذا العام، الفنان الكبير يحيي الفخراني، وتقام النسخة الثانية يوم 24 أغسطس 2023.

أشرف زكي يتحدث عن مهرجان العلمين

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن»، المهرجان أثبت ذاته منذ انطلاق الدورة الأولى، وجعل الجميع يتنافس للحصول على جوائزه، بالإضافة إلى أن مهرجان العلمين حاليا صنع حالة من الرواج الفني.

أشرف زكي يصف مهرجان العلمين بالناجح

أضاف، «هناك زحام غير طبيعي بالعلمين من أجل حضور الحفلات المتنوعة التي تحدث أسبوعيا، والمشاركة في فعاليات المهرجان بمختلف أشكالها، ومن وجهة نظري هذا المهرجان سيعيش لسنوات طويلة، وسنتذكره بعد سنوات فهو مهرجان ناجح، ويكمله الجيل المقبل، ويقدم أفكارا جديدة ومتنوعة».

إضافة فئة جديدة لمهرجان القاهرة للدراما

وأكد القائمون على الاحتفالية، إضافة فئة أفضل مؤلف عمل درامي باختيار الجمهور، في التصويت الذي جرى فتحه عبر الموقع الإلكتروني بمهرجان القاهرة للدراما، لاختيار الأفضل في كل الفئات.