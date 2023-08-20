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17 مرشحا يتنافسون على جائزة أفضل مؤلف في مهرجان القاهرة للدراما

كتب:

بسمة شطا
01:36 م | الأحد 20 أغسطس 2023
مهرجان القاهرة للدراما

مهرجان القاهرة للدراما

أعلن القائمون على النسخة الأولى من احتفالية starscrapers award المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، والمقرر إقامته الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس، في العلمين الجديدة، عن إضافة فئة جديدة الى الإستفتاء الخاص بها.

وأكد القائمون على الاحتفالية إضافة فئة أفضل مؤلف عمل درامي باختيار الجمهور، وذلك في التصويت الذى تم فتحه عبر الموقع الإلكترونى بمهرجان القاهرة للدراما، لاختيار الأفضل في كل الفئات.

قائمة أفضل مؤلف في استفتاء مهرجان القاهرة للدراما  

تضمن استفتاء المهرجان في فئة أفضل مؤلف لعمل درامي كل من: إياد صالح عن مسلسل «الكتيبة 101»، وهانى سرحان عن مسلسل «حرب»، ومحمد سامي ومهاب طارق عن مسلسل «جعفر العمدة»، ومحمد هشام عبيه عن مسلسل «رسالة الإمام»، وناصر عبد الرحمن عن مسلسل «ضرب نار»، وخالد دياب عن مسلسل «تحت الوصاية»، ومدحت العدل عن مسلسل «عملة نادرة»، ومصطفى صقر ومحمد عز الدين عن مسلسل «الكبير أوى» الجزء السابع، ووسام صبرى عن مسلسل «رشيد»، وأحمد عبد الله عن مسلسل «رمضان كريم 2»، وهبة الحسيني عن مسلسل «تلت التلاتة».

وتضم قائمة المؤلفين ايضا: أحمد صبحي عن مسلسل «وعود سخية»، وأحمد عاطف فياض عن مسلسل «بالطو»، ومريم نعوم عن مسلسل «ليه لأ»، وسماح الحريرى عن مسلسل «علاقة مشروعة».. وغيرهم.

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بقلم بسمة شطا