إلهام شاهين: مهرجان القاهرة للدراما يجذب أنظار السياح للعلمين الجديدة

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن استضافة مدينة العلمين الجديدة، لفعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، التي ستنطلق يوم 24 أغسطس الجاري، مؤكدة أن تنظيم المهرجان سيُسهم في تنشيط حركة السياحة والترويج لها.

دعاية للسياحة في العلمين الجديدة

قالت إلهام شاهين: «كل المهرجانات الفنية حول العالم، أهدافها لا تقتصر على الجانب الفني أو الثقافي فحسب، بل تُعد دعاية سياحية أيضًا ومنها مهرجان القاهرة للدراما».

كان اكتسبت شهرتها من مهرجان سينمائي

وأضافت إلهام شاهين، لـ«الوطن»، أنّ مدينة كان الفرنسية اكتسبت شهرتها من مهرجان كان السينمائي، وكذلك مدينة فينسيا الإيطالية، استمدت رونقها من مهرجان فينسيا السينمائي، وصارت تلك المناطق من أهم المدن في العالم، وأهم من عواصم البلدان نفسها مثل باريس وروما، وهذا واقع في بُلدان كثيرة.

تابعت: «مدينة العلمين هي الأخرى، نجحت وخلال وقتٍ قصير، أنّ تجذب أنظار الجمهور حول العالم، باعتباره مكان مختلف وجديد وذات مستوى عالٍ من الرقي والجمال، ولديه فرصة أنّ يتصدر قائمة المناطق الساحلية الأكثر جذبًا، لذلك سعدت للغاية بمجرد اختيار تلك المدينة لاستضافة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، ورغم أنها دورة استثنائية قبل العودة إلى تنظيمه في القاهرة فيما بعد، لكن أتمنى أن يُقام هناك لسنواتٍ طويلة، فذلك من أهم سُبل الدعاية لها، خاصة وأنّ يجتمع الفن والثقافة مع الجمال والسياحة والبحر والطبيعة».