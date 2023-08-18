قائمة المرشحين لجوائز مهرجان القاهرة للدراما.. ينطلق 24 أغسطس

على قدم وساق، يواصل القائمون على مهرجان القاهرة للدراما، الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة به، استعدادا لانطلاق المهرجان يوم الخميس المقبل، الموافق 24 أغسطس، وذلك بمدينة العلمين الجديدة.

وسيشهد مهرجان الدراما لهذا العام، عددا من التطورات التي تم الإعلان عنها بالفعل، من خلال مؤتمر صحفي كبير تم إقامته في مدينة العلمين، للإعلان عن شتى التفاصيل والأسماء التي تتنافس على الجوائز.

جوائز مهرجان القاهرة للدراما

مهرجان القاهرة للدراما هذا العام يشهد انطلاق النسخة الأولى من احتفالية starscrapers التي ستشمل عدد كبير من الجوائز، حيث يتنافس فيها عدد من الفنانين على جائزة أفضل وجه صاعد، ومن بينهم أمير عيد، وسارة عبد الرحمن، وركين سعد، وصدقي صخر، وتامر هاشم، وعصام عمر، وملك الحسيني، ومريم الجندي، وعلي عبد المنعم، وجيسيكا حسام، ولينا صوفيا، وجيهان الشماشرجي، وسارة الشامي، وليلى أحمد زاهر، وآخرين.

أما جائزة أفضل ممثلة دور أول فيتنافس عليها 28 فنانة، من بينهم غادة عبد الرازق ودينا الشربيني وأمينة خليل ومنى زكي وروبي وريهام حجاج وياسمين عبد العزيز وروجينا ودرة ومنة شلبي ودنيا سمير غانم ومي عمر وريهام عبد الغفور وآيتن عامر وغيرهن.

وعن جائزة أفضل ممثل دور أول، فيتنافس عليها عدد من الفنانين، من بينهم شريف سلامة ومحمد رمضان وأحمد مكي وأحمد رزق ومحمد ممدوح ومحمد شاهين وأمير كرارة وأحمد العوضي وأحمد فهمي وعمرو يوسف وأحمد السقا وخالد النبوي ومصطفى شعبان وغيرهم.