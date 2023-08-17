برومو تشويقي لاحتفالية «60 سنة دراما» في مهرجان القاهرة للدراما 24 أغسطس

طرحت قناة «dmc» البرومو التشويقي الأول، لاحتفالية «60 سنة دراما»، والتي تأتي ضمن فاعليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة، يوم 24 أغسطس الجاري، بحضور عدد كبير من الفنانين.

وتتضمن البرومو التشويقي، أبرز المسلسلات المصرية التي عُرضت على مدار العقود الماضي، لكبار النجوم، وحظيت بإعجاب قطاع كبير من الجمهور، ليس في مصر فحسب، بل الوطن العربي كله.

وأشار البرومو، إلى أنّ «مصر أصل الفن، مصر مهد الإبداع، 60 سنة عدوا من عمر الدراما المصرية، 60 سنة قصص وحكايات عايشة في وجدانا.. 60 سنة وقعنا في غرام نجومها وقولنا كلامها وغنينا تتراتها.. 60 سنة مع كل حدوتة منها لينا ذكرى وحكاية.. 60 سنة من الدراما المصرية فتحت التألق لسنين وسنين لسه جاية.. 60 سنة من الدراما المصرية نفتخر بكل لحظة فيها».