السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، حكما يتضمن بمعاقبة المتهم «ع. ر. ا» عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الهيروين والشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين علي وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار في الهيروين والشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء.

القبض على المتهم وبحوزته كمية من المخدرات

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المخدرات، وبمواجهته اعترف بالإتجار في المواد المخدرة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.