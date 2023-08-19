«السديس» يزور المسجد النبوي غداً للاطمئنان على شؤون الأئمة والمؤذنين

يزور رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المدينة المنورة غداً الحد، لمتابعة سير أعمال الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، والاطمئنان على سير الخطط في وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين.

يأتي ذلك في أول زيارة له بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسًا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومن المقرر أن يطمئن رئيس الشؤون الدينية خلال الزيارة على مسار الدروس الدينية، والحلقات العلمية؛ لتحقيق أعلى المعايير للمستهدفات في المجالات الدينية.

تعيين «السديس» رئيساً للشؤون الدينية بالحرمين

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسوماً ملكياً مؤخراً، بتعيين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بمرتبة وزير.

كما قرر مجلس الوزراء السعودي إنشاء جهاز مستقل باسم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما، المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.