رئيس شؤون الحرمين يحذر الطلاب من الأفكار الضالة: «عظِّموا روح التسامح»

هنأ رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في السعودية غدا، مؤكدا ضرورة الجد والاجتهاد، في التحصيل والتطوير التعليمي.

ووجه رئيس الشؤون الدينية رسالة للمدرسين في بيان صادر عن رئاسة شؤون الحرمين، قبل قليل، قائلا: «عظِّموا روح التَّسامح والرِّفق، واليُسر والحِوار، في الطلاب والطالبان، وعزِّزوا فيهم منهج الوسطية وفكر الاعتدال؛ إذ هم أجيال الغد وبُناة المستقبل».

«السديس» يوجه رسالة للطلاب بمناسبة العام الدراسي

كما وجه «السديس»، رسالة مماثلة للطلاب والطالبات في المملكة قائلا: «اعتنوا على التحصيل العلمي، واحذروا من الأفكار المخالفة، والمسالك الضَّالة، والتيَّارات المنحرفة».

وأوصى رئيس الشؤون الدينية بالميجد الحرام والمسجد النبوي، الطلاب والطالبات بتبني قيم التسامح والوسطية والاعتدال، والسعي لتحقيق أعلى المراتب التعليميةً، بكل كفاءة وجودة، وتميُّز تعليمي.