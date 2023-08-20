بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بالمنوفية

شهد مركز الباجور في محافظة المنوفية، إصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة على طريق المشروع، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصدر طبي يكشف تفاصيل حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

وأكد مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحادث تسبب في إصابة 12 شخصا، مشيراً إلى أن الإصابات تتراوح بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، مؤكداً أنه يتم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، ويتلقى المصابون كافة للرعاية الصحية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالباجور

وأضاف المصدر، أن المصابين هم: إسلام السيد علي 33 سنة مقيم بقرية الجزيرة الشرقية، ومحمد عبدالله 26 سنة مقيم بقرية العطف، ورضا عبدة 15 سنة، ورشا سعيد 38 سنة، وعبير محمد 33 سنة، وسحر عطية 26 سنة، وأمينه محمد 40 سنة، و زينب السيد 41 سنة، وعطيات محمد 65 سنة، وولاء حافظ 35 سنة، وهند سعيد 35 سنة، وسعاد محمد 45 سنة، مقيمون بمركز الباجور.

كان اللواء عمرو عبدالرؤوف، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بانقلاب سيارة وإصابة 12 شخصا في الحادث، إذ تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الباجور لتلقي العلاج، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.