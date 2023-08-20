محافظ المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين ويقرر صرف بونات مواد غذائية مجانا

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من الأسر الأولى بالرعاية من مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ للاستماع لمطالبهم وشكواهم والعمل على حلها.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح قنوات اتصال دائمة مع المواطنين والاستماع لشكواهم وتلبية مطالبهم.

صرف بونات مواد غذائية مجانية للمواطنين في المنوفية

وفي لفتة انسانية، قرر محافظ المنوفية صرف بونات مواد غذائية مجانية للمواطنين ومنحهم لحوما ومواد غذائية وذلك في إطار دعمه الدائم للأسر الأولى بالرعاية وتقديم يد العون لتلك الأسر.

كما وجه محافظ المنوفية، بحصر شكواهم والعمل على حلها فورًا بالتنسيق مع مديريات الخدمات المختصة، مشيرًا إلى أننا نسعى دائما لتلبية مطالب أهالينا في المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم باستجابة المحافظ الفورية وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.

انعقاد لجنة القيادات في محافظة المنوفية

على صعيد آخر، عقدت اللجنة العليا للقيادات برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعها لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للثروة الحيوانية بمديرية الزراعة لاختيار الأكفأ والأنسب.