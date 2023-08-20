تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. اعرف موعد التقديم

تستعد وزارة التعليم العالي لإعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال الفترة المقبلة، وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، المشرف على قطاع التنسيق، أن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سيتم الإعلان عنه الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على قدم وساق وهي المنوطة بتحديد موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وكل ما يتعلق بذلك من ضوابط وإجراءات.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأشار إلى أنه على أولياء الأمور والطلاب انتظار موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال شهر سبتمبر المقبل بنسبة كبيرة سيتم الإعلان عنه بداية الشهر، وذلك عقب الانتهاء من إجراء اختبارات المعادلات للكليات المتاحة أمام طلاب الدبلومات الفنية ومنها كليات الهندسة والتجارة والحقوق والزراعة والسياحة الموجودة بالجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية.

تنسيق القبول بالجامعات

وتعمل وزارة التعليم العالي حاليًا على متابعة تنسيق القبول بالجامعات 2023 بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة ومن المقرر غلق باب التنسيق أمام طلاب المرحلة الثانية مساء اليوم، أما ما يتعلق بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 من المقرر انطلاق موعد امتحانات طلاب الشهادات الفنية للمعادلات مطلع الشهر المقبل، وفقًا للجداول والتوقيت المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ومن المقرر أن يكون لطلاب الدبلومات الفنية نسبة في الجامعات والمعاهد الحكومية في حدود الـ10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها.