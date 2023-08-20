تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي.. موعد تسجيل الرغبات

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، أن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي لم يحدده من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، موضحاً أن اللجنة العليا للتنسيق ستحدد خلال الفترة المقبلة، مواعيد تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن تنطلق أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي، منتصف الشهر المقبل، بالتزامن مع فترة انتهاء امتحانات المعادلات لطلاب الشهادات الفنية المختلفة.

تنسيق الجامعات 2023

أضافت المصادر، أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه في المحافظات يواصل استقبال الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها، للتقدم إلى الجامعات، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية لمتابعة التنسيق لم ترصد أي مشكلات بشأن التنسيق حتى الآن.