إليسا تطرح أغنيتها الجديدة «العقد» (فيديو)

طرحت الفنانة إليسا، أغنيتها الجديدة «العُقد»، مساء اليوم الأحد، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعدد من منصات الموسيقى، بالتزامن مع احتفالات موسم صيف 2023.

أغنية العُقد لـ إليسا، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في أول تعاون فني بينهما، وهي من ألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

وتقول كلمات أغنية «العُقد»: «بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها».

وحظيت أغنية العُقد، بردود فعل واسعة، إذ قال أحد المتابعين: «دائمًا تنافس نفسها ودايما تغلب ذكاءها واختياراتها.. إليسا ملكة الإحساس والذوق العالي»، فيما قال آخر: «صوت وخامة وإحساس وأسلوب.. إليسا دايمًا بتضيف رونق خاص مميز لأي أغنية».