إليسا تكشف سر ارتباطها باللون الغنائي الرومانسي: بوصل لقلب المستمع (فيديو)

كشفت الفنانة إليسا سر ارتباطها باللون الغنائي الرومانسي فقط، قائلة: «أرشيفي متنوع كثيرا من الأعمال ولكن هويتي وصوتي يصلان بصورة مباشرة لقلب المستمع».

أقدم الأغاني بكل قلبي

وأضافت إليسا، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، على هامش حفلتها في مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين»، أنها تعمل جاهدة لكي تصل لما تغنيه لقلب المستمع مباشرة، «فيه صدق باللي أنا بقدمه، بقدمه من كل قلبي».

ولفتت إلى أنها لا تقدم فقط أغاني ولكن أيضا رسالة، من المفترض أن تصل عن طريق أغانيها ومواضيع الأغاني التي تقدمها، «قدمت الكثير من الموضوعات المتنوعة في أعمالي، والفن رسالة، ومن الجيد أن ترفهي عن العالم، ولكن في الوقت ذاته تقدم رسائل».

أخدم المجتمع بعملي وفني

وتابعت: «أنا أخدم مجتمعاً من خلال عملي وفني، وأحاول أقدم رسائل حقيقية للعالم من خلال الكليبات والموضوعات، وإذا لم أفعل ذلك إذن لا أقدم فناً بكل معنى الكلمة».