«العقد» التعاون الأول بين إليسا وأيمن بهجت قمر

كشف الشاعر أيمن بهجت قمر، عن تعاونه مع الفنانة إليسا، خلال الفترة القليلة المُقبلة، من خلال أغنية جديدة تحمل اسم «العُقد»، وذلك بالتزامن مع موسم أغاني صيف 2023.

ونشر أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر أغنية «العُقد» للفنانة إليسا، موضحًا أنه من المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، إلا أن موعد طرحها النهائي لم يُعلن بعد، قائلًَا: «العُقد.. أول لقاء بيني وبين إليسا.. قريبًا».

وكانت إليسا، أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة العلمين الجديدة، قبل أيام، ضمن فاعليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي يُعد أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، حيث قدمت خلال الحفل الذي استمر لما يقرب من 80 دقيقة، نحو 19 أغنية، من أهم وأشهر أغنياتها في مشوارها الفني.

وأعربت إليسا، عن انبهارها بمدينة العلمين الجديدة قائلة: «أحلى مسا وأحلى صباح، شكرا على هذا المهرجان الرائع اللي يقام حاليا في مدينة العلمين، هو مهرجان عالمي، وأنا سعيدة بتواجدي معكم، وأتمنى كل عام يكون لي محطة هنا معكم، بحييكم من كل قلبي، وشكرا لأنكم حبيتوني كتير».