بعد حفله بلبنان.. الملحن محمد يحيى يكشف عن سر نجاح عمرو دياب

حقق الفنان عمرو دياب، نجاحًا كبيرًا بحفله الأخير بلبنان، أمس السبت، الذي جاء بعد غياب نحو 12 عامًا عن إحياء الحفلات هناك، حيث تصدر الحفل مواقع التواصل الاجتماعي، وحظى بإشادات واسعة من قبل الجمهور.

النجاح الضخم الذي شهده الحفل، دفع الملحن محمد يحيى، لاستعادة ذكرياته مع الفنان عمرو دياب، الذي تعاون معه في أغانٍ كثيرة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «حفل عمرو دياب في لبنان أسطوري ومشرف، ومهما هتكلم عن عمرو دياب مش هخلص كلام من بدياتي معاه من سنة 2002».

وأضاف «لما صدق موهبتي وأنا عندي 21 سنة، وكان داعم ليا نفسيًا مش هقولكم إحساسه وإيه وتعبيرات وشه وفرحته لما بيسمع لحن حلو.. بيبقى طفل منساش ريحة الحبايب لما سمعها مني في الاستديو، وكان ناقص ياخدني بالحضن، وأنا أصلا متردد وخايف أسمعها، يمكن متعجبوش».

سر نجاح عمرو دياب

وتابع «قعدت أدندنها جنبه بصوت واطي، فجأة قالي إيه دي.. علي صوتك وسمعني.. موقف لن أنساه، وفي الآخر طار بيها، عشان مطولش عليكم، نجاح عمرو دياب جاي من إحساسه دايمًا إنه معملش حاجة، ودايمًا عنده طمع أنه يكمل.. أخيرًا البوست ده من قلبي في حب عمرو دياب الملهم والاخ والصديق».

وتعاون الملحن أيضا مع الهضبة في أغاني (اللوك الجديد، وأنا يالأ، ولو اتساب، وخلينا نشوفك، ويدق الباب، وريحة الحبايب)، وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحات كبيرة.

يذكر أن الملحن محمد يحيى، تعاون في مشواره الغنائي، مع عدد من النجوم بخلاف عمرو دياب، منهم محمد حماقي وإليسا وجورج وسوف وراغب علامة وآمال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم.