المعاهد الحكومية والخاصة لطلاب علمي ضمن تنسيق الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي، أسماء المعاهد الحكومية والخاصة، لطلاب علمي، ضمن المعاهد المعتمدة على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 204 معاهد، موزعة على قطاعات أكاديمية مُتخصصة (هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة).

المعاهد الهندسية

ومن المعاهد الحكومية والخاصة لطلاب علمي، المتاحة على مستوى الجمهورية لقبول تنسيق طلاب الثانوية العامة ما يلي:

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الطود – الأقصر

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط– الإسكندرية.

- المعهد الكندي العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

- المعهد العالي للهندسة الالكترونية في بلبيس.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

- المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

معاهد حكومية وخاصة لطلاب علمي للشعبة التجارية

ومن المعاهد الحكومية والخاصة لطلاب علمي الشعبة التجارية، ما يلي:

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

- الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

- المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس بالقاهرة .

- المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط – الإسكندرية.

- المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج.

- معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات.

- المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا – بدمياط.

- معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة.

- معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالمنصورة.

- المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية.

- معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم.

- معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة - المريوطية - الهرم.

- المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

- المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات - التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

- المعهد العالي للإدارة والحاـسب الآلي براس البر.

- المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة ـ بطنطا.

- المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

- المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول.

- المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة.

- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

- أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

- المعهد التكنولوجي العالي فرع بمدينة مرسى مطروح.