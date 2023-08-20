«القاهرة الإخبارية»: طائرات مسيرة أوكرانية تشن هجمات جديدة في روسيا

شنت أوكرانيا، هجومًا جديدًا بمسيّرات استهدف العاصمة الروسية موسكو ومحيطها واعترضه الجيش الروسي، اليوم الأحد، وذلك غداة ضربة صاروخية روسية على وسط مدينة تشرنيجيف بشمال أوكرانيا، خلفت قتلى وجرحى.

إصابة خمسة أشخاص بجروح

كما استهدفت مسيّرات أوكرانية، خلال الليل، منطقتي كورسك في غرب روسيا، حيث أصيب خمسة أشخاص بجروح، وروستوف على الحدود مع أوكرانيا، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وتتزايد الهجمات من هذا النوع على الأراضي الروسية في سياق الهجوم المضادّ الذي تشنّه قوات كييف، بهدف استعادة الأراضي التي احتلّتها موسكو.

وفي تشيرنيجيف على بُعد حوالى 90 كلم من الحدود، تواصلت عمليات الإغاثة بين الأنقاض في وسط المدينة بعدما تعرّضت لقصف روسي أمس السبت، أوقع ما لا يقلّ عن سبعة قتلى و148 جريحًا، وفق آخر حصيلة رسمية، فيما نددت الأمم المتحدة بهجوم «شنيع».

وفي كورسك، قال حاكم المنطقة رومان ستاروفويت، إن مسيّرة تحطمت على سطح المحطة، وبعد ذلك اندلع حريق تم إخماده في الساعة 3,46 (00,46 بتوقيت جرينتش)، وأفاد بإصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة بشظايا زجاج، نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى «لإجراء فحوص».

إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مدينة روستوف الروسية

وفي منطقة روستوف إلى الجنوب قرب الحدود الأوكرانية، أعلن الحاكم فاسيلي جولوبيف أنّ الدفاعات الجوية الروسية اعترضت مسيّرتين من غير أن يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار.

وباغت القصف الروسي سكان تشيرنيجيف التي بقيت في الأشهر الأخيرة بمنأى عن الهجمات الواسعة النطاق، بعدما حاصرتها القوات الروسية لفترة وجيزة مع بدء الحرب في فبراير 2022.