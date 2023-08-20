أسماء المعاهد الفنية الصحية المتعمدة من التعليم العالي.. «عشان ميتنصبش عليك»

أعلنت وزارة التعليم العالي المعاهد الفنية الصحية المعتمدة لديها والتابعة لوزارة الصحة وعددها 12 معهدا على مستوى الجمهورية لمساعدة الطلاب وأولياءالأمور تزامنا مع أعمال التنسيق للقبول بالجامعات حاليا، ومن المعاهد المعتمدة لدى وزارة التعليم العالى ما يلي:

المعاهد الصحية

1. المعهد الفني الصحي بإمبابة.

2. المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

3. المعهد الفني الصحي بطنطا.

4. المعهد الفني الصحي ببنها.

5. المعهد الفني الصحي بالمنصورة.

6. المعهد الفني الصحي بالزقازيق.

7. المعهد الفني الصحي ببورسعيد.

8. المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية.

9. المعهد الفني الصحي ببني سويف.

10. المعهد الفني الصحي بأسيوط.

11. المعهد الفني الصحي بسوهاج.

12. المعهد الفني الصحي بأسوان.

المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية

1. المعهد الفني للتمريض بالجونة - محافظة البحر الأحمر.

2. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية - شربين.

3. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

4. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

5. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

6. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية.

7. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

8. المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

المعاهد الخاصة العالية شعبة علوم الحاسب

1. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

2. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

3. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ 6 أكتوبر.

4. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس. الصحراوي ك21

5 .معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة.

6. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة – المريوطية - الهرم.

7. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

8. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

9. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

10. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة - بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

11. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 اكتوبر.

12. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

13. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

14. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق بسقارة – الجيزة.

15. المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة.