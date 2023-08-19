مؤشرات تنسيق معاهد فني التمريض 2023 المرحلة الثانية.. الأوراق المطلوبة

يتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم إلى معرفة مؤشرات تنسيق معاهد فني التمريض 2023، وشروط التقديم بها والأوراق الخاصة بالتقديم، خاصة مع اقتراب غلق باب التقديم في مرحلة التنسيق الثانية غدا الأحد 20 أغسطس.

مؤشرات تنسيق معاهد فني التمريض 2023

وحددت وزارة التعليم العالي في بيان لها الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية، الذي جاء مقارب للعام الماضي وجاءت مؤشرات تنسيق معاهد فني التمريض 2023 كالآتي:

- معهد فني تمريض الإسكندرية: 307 درجات بنسبة 74.87%.

- معهد فني تمريض القاهرة: 246 درجة بنسبة 60%.

- معهد فني تمريض حلوان: 237 درجة بنسبة 57.80%.

- معهد فني تمريض عين شمس: 240 درجة بنسبة 58.53%.

- معهد فني تمريض أورام القاهرة: 233 درجة بنسبة 56.82%.

- معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس: 231 درجة بنسبة 56.34%.

- المعهد الفني تمريض بمستشفى وادي النيل: 250 درجة بنسبة 60.97%.

- معهد فني تمريض طنطا 327 درجة بنسبة 79.75%.

- معهد فني تمريض بنها: 286 درجة بنسبة 69.75%.

- معهد فني تمريض المنوفية بشبين الكوم: 308 درجات بنسبة 75.12%

شروط التقديم والقبول في معاهد فني تمريض 2023

يوجد عدة شروط للتقديم والقبول في معاهد فني تمريض، وفقا لبيان مختلف معاهد فني تمريض التي جاءت كالآتي:

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة لعلمي علوم.

- أن يكون الطالب حاصل على مجموع المعهد المحدد من قبل التنسيق ومقبول به في التنسيق.

مدة الدراسة في معاهد فني تمريض 2023

وجري الدراسة في معاهد التمريض لمدة سنتين، ولا يسمح للطالب العمل بعد تخرجه في مجال التمريض إلا بعد حصوله على مدة تدريب تصل إلى 6 شهور امتياز.

أوراق الخاصة بالتقديم في معاهد فني تمريض 2023

ويوجد عدة أوراق خاصة بالتقديم في معاهد فني تمريض 2023، بعد القبول في مرحلة التنسيق لطلاب علمي علوم:

- شهادة الثانوية العامة.

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور.