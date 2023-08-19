معاهد متاحة للشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثانية بالمحافظات

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة مختلف المعاهد المتاحة لهم في الشعبة الأدبية للتقديم بها في تنسيق المرحلة الثانية، التي بدأت الثلاثاء 15 أغسطس، وتنتهي مساء الأحد 20 أغسطس.

معاهد متاحة للتقديم بها للشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثانية

وأوضحت أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الانتهاء من تقديم رغباتهم في موقع تنسيق الكليات والمعاهد حتى مساء الأحد 20 أغسطس، بحد أدنى 58% للشعبة الأدبية و60% للشعبة العلمية.

وحددت وزارة التعليم العالي العديد من المعاهد التي يمكن التقديم بها في تنسيق المرحلة الثانية وهي:

- معهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي.

- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس تجارة إنجليزي.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام شعبة إدارة الأعمال.

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية.

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

- الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

- الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة.

- الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية.

- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر التكنولوجي العالي.

- إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح.

- التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال.

- الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم.

- الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم.

- الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم.

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

- العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

- العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

- العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس

- العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

- العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

- العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

- العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

- العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

- العالي ترميم الآثار بأبي قيرالعالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

- العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

- العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

- العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

- العالي حاسبات و نظم تجمع أول

- العالي خدمه اجتماعية 6 أكتوبر

- العالي خدمة اجتماعية المنصورة.

- العالي خدمه اجتماعيه بنها

- العالي خدمة اجتماعيه سوهاج

- العالي خدمة اجتماعية أسوان

- العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

- العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

- العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

- العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزة

- العالي سياحة وفنادق الغردقة العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

- العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

- العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

- العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

- العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

- العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

- العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

- العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

-العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإداري