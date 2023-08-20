محافظ الإسماعيلية: مهرجان المانجو حقق نتائج اقتصادية وسياحية إيجابية

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحضور الدبلوماسي من السفارات المختلفة زاد من أهمية مهرجان المانجو، واهتمام الشركات العاملة بمجال الاستيراد والتصدير وحضورهم الملتقي التصديري.

وأضاف محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المحافظة استقبلت 27 سفيرا وممثلات لقنصليات مختلفة حضرو فاعليات مهرجان المانجو، مشيرا إلى أن النسخة الثانية من المهرجان شهدت زيادة الحضور على الجانب الدبلوماسي والجانب السياحي للمواطنين وزائري المحافظة.

بشارة: المهرجان حقق نتائج اقتصادية وسياسية وترفيهية

وقال محافظ الإسماعيلية إن مهرجان المانجو أسفر عن فتح خطوط مباشرة بين الشركات وبين المزارعين من خلال تنظيم الملتقي التصديري لتصدير المانجو إلى بعض الدول.

وأضاف بشارة: لم تكن النتائج مقتصرة فقط على المانجو ولكن الموالح أيضا وبعض الفواكه الأخرى والخضروات عموما وطلبوا بدء التنسيق مع الغرفة التجارية لعمل تبادل تجاري بين الدول والإسماعيلية.

وأشار بشارة إلى أن المهرجان استهدف إعادة سياحة اليوم الواحد من جديد إلى الإسماعيلية بتنظيم حفلات ضمت فقرات فنية واستعراضية على مدار يومين في الشوارع والحدائق المفتوحة.

وتابع: «حققنا نتيجة متميزة في جذب المواطنين أيضا بتوفير المانجو بسعر الجملة في عدة منافذ احتفالا بالمهرجان وهي أسعار تنافسية غير موجودة في الأسواق»، فيما دعا محافظ الإسماعيلية المواطنين من أهالي المحافظات بزيارة الإسماعيلية والاستماع بالوقت الترفيهي فيها.