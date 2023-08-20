ندوات إرشادية ومدارس حقلية للمزارعين بكفر الشيخ عن ترشيد مياه الزراعة

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الحملات والفعاليات، والندوات الإرشادية، ومدارس الحقل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة.

تنفيذ عدد من المدارس الحقلية الخاصة بمحصول الأرز

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنّ المديرية نفذت عددا من المدارس الحقلية الخاصة بمحصول الأرز بعدد من القرى منها العجوزين بمركز دسوق، للنهوض بإنتاجية محصول الأرز، والتأكيد على أهم العمليات الزراعية، والتوصيات الفنية الإرشادية للمحصول خلال هذه الفترة من عُمر النباتات تحت رعاية مشروع إدارة مياه دلتا النيل بالمشاركة مع Giz ووحدة تطوير الرى الحقلى.

وأضاف «غربية»، أنّه عقد اجتماعاً لرؤساء أقسام القوارض بإدارة مكافحة القوارض بالمديرية، لمناقشة الاستعدادات الحمله القادمه لمكافحة الفئران بعد حصاد المحاصيل الصيفية، ووضع خطة عمل تضمن المتابعة الجيدة، لتنفيذ الحملة في إطار توجيهات كل من الإدارة العامة، لمكافحة القوارض بالوزارة.

عقدت ندوات إرشادية عن العمليات الزراعية

وأكد «غربية»، أنّه تم أيضاً عقدت ندوات إرشادية عن العمليات الزراعية في محصول الأرز بمركز بيلا، من خلال مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، ناحية عزبة يوسف، كما جرى تنفيذ يوم حقلى بمركز الحامول على حقول ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية ناحية الحلافي، مشيراً إلى أنّه تفقد الزراعات الصيفية والجمعيات بمركز مطوبس، للاطمئنان على حالة الزراعات.