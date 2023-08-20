«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى لطلاب الثانوية العامة من امتحانات اليوم

أدى 63 طالبا وطالبة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما أدى 156 طالبا امتحان مادة التربية الوطنية، في ثاني أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، ولم تتلق غرف العمليات أي مخالفات أو شكاوى.

الطلاب يؤدون امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

وتابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء الطلاب والطالبات امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، من غرفة العمليات، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لافتاً أنّ غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية لم ترصد أي شكاوى أو مخالفات.

وأشار «عبد الله»، إلى أنّه جرى الاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

2695 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني

جدير بالذكر أنّ 2695 طالباً وطالبة بمحافظة كفر الشيخ يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، في 12 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.