القبض على حداد أنهى حياة ابنه في الوراق.. والنيابة تقرر حبسه

ألقت ضباط وحدة مباحث الوراق بالجيزة، القبض على حداد أنهى حياة ابنه وأصاب زوجته، بسبب خلافات بينهم، وجرى نقل الجثمان والمصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بسرعة التحريات التكميلية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، وعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، لبيان تعاطيه من عدمه.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بإنهاء حداد حياة ابنه، وأصاب زوجته في منطقة الوراق.

وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، والقوة المرافقة له، بإشراف العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة إلى مكان الواقعة.

إلقاء القبض على المتهم

وبالانتقال تبين أن حداد، 45 سنة، أنهى حياة نجله، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، وأصاب زوجته بسبب خلافات مع زوجته، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وألقى القبض على المتهم وتحريز السلاح الناري المستخدم، وبمواجهته أمام العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب خلافات مع زوجته، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إلى النيابة العامة للتحقيقات.