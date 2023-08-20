سبب سقوط أمطار رعدية وسيول على بعض المناطق صيفا.. الأرصاد توضح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن سبب سقوط أمطار رعدية في بعض المناطق الجنوبية وسانت كاترين، موضحة أن الأمطار الصيفية أمر طبيعي، ويرجع إلى الحزام المداري، وهو عبارة عن خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة، كما يتذبذب عند خط الاستواء شمالا وجنوبا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول.

سبب سقوط الأمطار الرعدية

وفيما يخص الأمطار الرعدية، التي تعرضت لها مناطق سانت كاترين، باعتبارها من المناطق الجبلية التي شهدت ذروة الأمطار، ووصلت إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، قالت الدكتورة «منار غانم» خبير الأرصاد الجوية، إن سبب حدوث السيول في تلك المناطق يرجع إلى تأثرنا بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض، نظرًا للطبيعة الجبلية التي تمتاز بها هذه المناطق، إذ ترتفع الكتلة الهوائية الرطبة في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تطور وتكوّن السحب الرعدية التي تتحول إلى أمطار رعدية.

حالة الطقس

ومن المتوقع، أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتعمل علي حجب جزء كبير من أشعة الشمس، مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، كما أن من المتوقع أن يكون هناك اضطراب في الملاحة على خليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و 3.5 متر.